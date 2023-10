Brüllen erlaubt

Zugegeben, der Titel ist etwas sperrig: Welcher Westerwälder kann schon fehlerfrei „International Moment of Frustration Scream Day“ sagen? Nordfriesen übrigens auch nicht. Aber der Anlass ist prima. Seit Wochen verkneife ich mir meine Gefühlsäußerungen, heute ist es endlich so weit: Heute Mittag um 13 Uhr darf ich meinem ganzen Ärger endlich Luft machen, am Internationalen Tag der Frustrationsschreie ist endlich erlaubt, was sonst unter dem dünnen Firnis der Zivilisation liegt: Schimpfen, Zetern, Brüllen ist erwünscht, sogar Schimpfwörter. Gründe gibt es ja genug: die Landtagswahl, Autofahrer, Kinder, Ehepartner, Chefs, das große Ganze – in wechselnder Reihenfolge. Nicht zu vergessen, dass zum Hadamarer Stadt-Jubiläum (700 Jahre!) ausgerechnet Dieter Bohlen als „Top Act“ auf den Schlossplatz kommt – unter dem schmissigen Titel: Dieter Bohlen – proudly presents 40 Jahre Modern Talking. Als gäbe es nicht schon genug Grund zum Ärgern. Bohlen kommt übrigens am 28. Juni, dem International CAPS LOCK DAY, den vor allem die Freunde der Großschreibung (Achtung: Wortspiel) groß feiern werden. Der Zusammenhang mit Dieter Bohlen ist mir noch nicht ganz klar, aber manchmal helfen solche Grübeleien ja auch gegen den Frust. Und ist nicht sowieso alles absurd? Aber eine Gewissheit bleibt: Um 12 Uhr Weltzeit können wir all unsere Empörung herausschreien. Und hoffen, dass danach alles besser wird. Wenn auch das nicht mehr hilft, gibt es ja noch die wunderbare Liste der kuriosen Feiertage.