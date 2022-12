Bundesweiter Warntag: Sirenen heulen mit Verzögerung 

So wird zwar in Dornburg, Elbtal, Elz, Hünfelden und Selters im Taunus, also in jenen Kommunen, die über digitale Anlagen verfügen, der „Zeitplan“ eingehalten, in Beselich, Brechen, Bad Camberg, Hadamar, Limburg, Löhnberg, Mengerskirchen, Merenberg, Runkel, Villmar, Waldbrunn, Weilburg, Weilmünster und Weinbach könne es jedoch zu Verzögerungen kommen. „Hier werden die Sirenen zwischen 11 und 11.30 Uhr ertönen“, erläutert Georg Hauch. Auch die Entwarnung, die eigentlich für 11.45 Uhr vorgesehen ist, könne sich somit nach hinten verschieben.