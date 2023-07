CDU-Landtagsabgeordneter äußert sich zu Merz´ AfD-Aussage

Für ihn und seine hessischen Kollegen von der Union gelte, „wir haben auf dem Bundesparteitag die Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen“, sagt Hofmeister. Und dabei bleibt es. Im Landtag werde diese Haltung seit beinahe fünf Jahren praktiziert, auf Kreisebene werde man ebenfalls auch künfti nicht kooperieren. Zudem gebe es hier keinen AfD-Landrat oder -Bürgermeister. „Diese Situation haben wir nicht“, so Hofmeister. Vorhanden sei dafür eine in Berlin initiierte „schwierige politische Gemengelage“, die eine große Verunsicherung in der Bevölkerung befördere.