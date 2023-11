Corona in Limburg-Weilburg: Infekt wie jeder andere auch

Auch die Corona-Impfung sei eine gute Sache, „auch wenn wir mit dieser Impfung nicht so viel Erfahrung haben“, sagt der Hausarzt. Sie nehme vielen Menschen die Angst und sei für alle Risikopatienten zu empfehlen, wenn die letzte Impfung oder Infektion mindestens zwölf Monate zurückliegt. Die Experten empfehlen beide Impfungen gleichzeitig, aber in unterschiedliche Arme: die Corona-Impfung in den Arm, in den die Impfspritze immer ging, die Influenza-Impfung in den anderen. „Studien sagen, dass der Körper besser reagiert, wenn beides zusammen verimpft wird.“