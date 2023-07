Das ist die Bilanz zum Abitur 2023 in Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg. 598 junge Frauen und Männer sind in diesem Jahr im Kreis Limburg-Weilburg zum Abitur angetreten; 315 absolvierten ihren Schulabschluss an den allgemeinbildenden gymnasialen Oberstufen, 283 an den gymnasialen Oberstufen der beruflichen Schulen. „Die Prüfungen liefen auf angemessenem Niveau reibungslos ab“, sagt Dirk Fredl vom Staatlichen Schulamt. Insgesamt spricht er von einem „gelungenen Abitur-Durchgang“ – obwohl an einem Gymnasium im Kreis das Abitur 2023 ausgefallen ist. Tatsächlich erwarb an der Tilemannschule in Limburg in diesem Jahr niemand die Allgemeine Hochschulreife.