Fürfurts Bürger fühlen sich hintergangen

Auf diesem nicht erschlossenen Baugrundstück in Fürfurt möchte der Gemeindevorstand von Weinbach Wohncontainer für Flüchtlinge aufstellen. Unmittelbar daneben wohnt eine Witwe mit ihren zwei Töchtern. (© Mariam Nasiripour)

Die Unterbringung von bis zu 60 Flüchtlingen in Wohncontainern im 130-Einwohner-Dorf stößt auf Widerstand in der Bevölkerung. So könne keine Integration gelingen.