Die dritten Tage der Industriekultur Mittelhessen starten am Freitag, 30. Juni

MITTELHESSEN. Bustouren und Wanderungen, Führungen und Vorträge, offene Türen in Unternehmen, Konzerte in Denkmälern und Erzählcafés: Am Freitag, 30. Juni, starten die dritten Tage der Industriekultur Mittelhessen, die bis zum 9. Juli attraktive Veranstaltungen in allen fünf Landkreisen bieten. "Es ist nicht nur die Rekord-Anzahl, vor allem die Vielfalt der über 50 Veranstaltungen in allen fünf Landkreisen kann sich sehen lassen und bietet wirklich für jeden Geschmack etwas", freut sich Manuel Heinrich, Projektleiter für die Industriekultur beim Regionalmanagement Mittelhessen, das die Koordination übernommen hat. Auf der Website industriekultur-mittelhessen.de und der zugehörigen App finden sich so neben Fahrten in historischen Zügen eine Unternehmens-Geburtstagsfeier und sogar ein Jazz-Konzert.