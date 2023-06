Die Verwaltung des Mangels

LIMBURG-WEILBURG. Vermutlich wird das nur der Auftakt sein. Aber immerhin. Und überhaupt hat es so etwas in der Geschichte noch nie gegeben: Dass sich alle Apothekerinnen und Apotheker an einen Tisch setzen und beschließen, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie so ihrem Auftrag nicht mehr nachkommen können, dass sie jetzt auch mal streiken. Auch wenn das natürlich nicht Streik heißen darf, weil Apotheker gar nicht streiken dürfen, schließlich haben sie laut Apothekergesetz einen staatlichen Versorgungsauftrag. Und genau an diesen Auftrag wollen die Apotheker auch erinnern, wenn sie am Mittwoch, 14. Juni, ihre Apotheken geschlossen lassen. Und zwar fast alle - bis auf zwei, die beiden, die den Notdienst für die gesamte Region übernehmen, eine in Elz, eine in Biskirchen. Wer da nicht lange warten will, sollte sich seine Medikamente vorher besorgen, denn die meisten anderen Apotheken-Teams wollen nach Wiesbaden fahren und demonstrieren. "Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!" ist das Motto.