10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Kabeldiebe

Hier aus der Tongrube der Stephan Schmidt KG in Mengerskirchen haben am Wochenende Einbrecher mehrere Meter Stromkabel entwende. (© onemorepicture / Thorsten Wagner)

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in der Tongrube in Mengerskirchen ein Stromkabel zerschnitten und einige Teile gestohlen. Auf sie wurde eine Belohnung ausgesetzt.