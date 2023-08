DRK Limburg-Weilburg: Blutspenden ist immer wichtig

Am mangelnden Terminangebot für Spenden leidet die steigende Zurückhaltung nicht, sagt Schütz. Beim DRK-Kreisverband Limburg kann an jedem ersten Donnerstag im Monat Blut gespendet werden. Spendenort ist das Dorfgemeinschaftshaus in Dietkirchen. Die Ortsverbände in den Gemeinden sind ebenfalls aktiv, betont der Koordinator. Und tatsächlich kenne er einige „Dauerspender“, die die zulässige Höchstspende in jedem Jahr ausschöpfen. Die liegt bei Männern bei sechs Spenden, bei Frauen bei vier. Der Anteil von Männern und Frauen an der gesamten Spenderschar ist gleich, so Schütz. „Altersmäßig dominiert aber die ältere Generation.“ Vielleicht sei bei den höheren Semestern die Sensibilität für dieses Thema ein wenig größer, meint der Koordinator vom DRK-Kreisverband.