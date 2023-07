Einladung zum "Tafeldienst" in Westerburg

Kabarettist Martin Schopps wird am 21. Oktober in der Stadthalle Westerburg für beste Unterhaltung sorgen. (© Michael Schopps)

Kabarettist Martin Schopps wird am 21. Oktober in der Stadthalle Westerburg für beste Unterhaltung sorgen. (© Michael Schopps)

Der Comedian Martin Schopps gastiert am 21. Oktober in der Stadthalle. Am liebsten redet er über Beziehungen.