Einschränkungen im Bahnverkehr von Limburg in Richtung Frankfurt

Über die blaue Hilfsstütze im Bahnhof Niedernhausen wir an diesem Wochenende die fast 600 Tonnen schwere neue Straßenbrücke eingeschoben. Dazu ist eine Streckensperrung bis Montagfrüh erforderlich. (© Hans-Peter Günther)

Über die blaue Hilfsstütze im Bahnhof Niedernhausen wir an diesem Wochenende die fast 600 Tonnen schwere neue Straßenbrücke eingeschoben. Dazu ist eine Streckensperrung bis Montagfrüh erforderlich. (© Hans-Peter Günther)

Am kommenden Wochenende wird am Bahnhof Niedernhausen eine neue Brücke eingeschoben. Noch heftiger trifft es die Pendler dann in den ersten drei Ferienwochen.