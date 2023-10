Endlich aufwachen

Bis zu knapp 30 Prozent der Stimmen in Merenberg hat die AfD im Landkreis Limburg-Weilburg bei der Landtagswahl geholt, ist klar zweite Kraft. Ist jetzt hier jeder Dritte, Vierte oder Fünfte rechtsradikal? Sicherlich nicht. Und doch sollten sich die Menschen vielleicht noch etwas genauer überlegen, wem sie da ihre Stimme geben. Denn auch wenn es die heimischen Vertreter vielleicht nicht sind, so gibt es eben solche Leute in der AfD in nicht geringer Zahl. Das ist nicht nur Björn Höcke, wie bei den Europaparteitagen der AfD zu besichtigen war. Und anzubieten hat die Partei auch wenig außer Parolen. In den Kommunalparlamenten, in denen sie vertreten ist, etwa im Landkreis oder auch in Limburg, kommt nahezu nichts Konstruktives, um die Region voranzubringen. Und doch wollen immerhin 20,6 Prozent der Wähler den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag künftig im Landtag sehen. So berechtigt der Protest gegen die Ampel auch sein mag, vielleicht gibt es da dann doch bessere Alternativen.