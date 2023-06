Endspurt bei der Ausbildungsplatzsuche in Limburg-Weilburg

Wo gibt es freie Stellen? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Welche Chancen bieten eine Ausbildung? Antworten auf diese und andere Fragen geben die Ausbildungsexperten bei einem kleinen Spaziergang, dem sogenannten "Walk and Talk", am Donnerstag, 22. Juni, von 12 bis 17 Uhr in der WERKStadt in Limburg. Angesprochen sind Jugendliche und junge Erwachsene, die in diesem Jahr noch eine Ausbildung starten möchten. Zudem sind ausdrücklich aber auch Eltern eingeladen, die Beratung zu nutzen und sich über die Kontaktmöglichkeiten sowie Ausbildungs- und Karrierewege für ihre Kinder zu informieren. Neben den informativen Gesprächen wird es auch eine Fotobox geben, in der die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Berufsfelder schlüpfen und sich so auf spielerische Weise mit den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten auseinandersetzen können.