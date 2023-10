Erste Weinberge im Raum Limburg-Weilburg bereits im Jahr 910

Vorstandsmitglied Mathias C. Schmidt führte anschließend die Gäste durch die Jahrhunderte des Weinanbaues an der Lahn. Er beginnt mit der ersten Erwähnung von Weinbergen in einer Urkunde von König Ludwig an den Grafen Konrad vom 10. Februar 910, in der er dem Grafen den Fronhof Brechen schenkt bis hin zum Niedergang des Weinbaus durch den 30-jährigen Krieg und die Folgen der sogenannten kleinen Eiszeit für den Weinanbau an der Lahn besonders in den Jahren 1675 bis 1715. Auch wenn sich seit den 1880er-Jahren Winzer aus dem Gebiet der Mosel an der Lahn niedergelassen hatten, brachten auch sie den Weinbau nur bei Obernhof und Weinähr wieder zu einer neuen Belebung.