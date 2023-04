Es ist ein Szenario, wie aus einem TV-Krimi. Ein Soldat (32) wird angeklagt. Nach einem grausamen Leichen-Fund kommen weitere Details ans Licht.

Im Anschluss soll der Mann dann - mit der Leiche seiner Ex-Freundin auf dem Beifahrersitz - im Laufe des Abends auf die rund 14 Kilometer entfernte Autobahn 3 gefahren sein, wo er in Fahrtrichtung Köln fuhr. Zunächst soll er dann in der Nähe der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach/Mogendorf auf das Heck eines vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren sein. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift vom 3. April davon aus, dass dies in voller Absicht geschah. Nach dem Zusammenprall knallte der 32-Jährige Soldat in die Mittelleitplanke und fuhr einfach davon. An der nächsten A3-Anschlussstelle Dierdorf soll der Mann dann erneut in die Mittelleitplanke gekracht sein, wonach er letztlich von Beamten der Autobahnpolizei Montabaur festgenommen werden konnte und der grausame Fund auf dem Beifahrersitz gemacht wurde. Die Autobahn war seinerzeit mehr als drei Stunden voll gesperrt. Seit seiner Festnahme am 10. Dezember macht der tatverdächtige Soldat, der seit 11. Dezember sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz in Haft befindet, nach Angaben der Staatsanwaltschaft von seinem gesetzlichen Schweigerecht Gebrauch. Nachdem der Tatvorwurf im Dezember noch auf Totschlag lautete, verdächtige die Behörde in ihrer Anklage den Mann nunmehr des Mordes und wirft ihm außerdem den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor. Im schlimmsten Fall droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.