Geflüchtete: Landrat Köberle appelliert an Solidarität

Die Container sind in der Regel neu und hochwertig und verfügen über einen guten Standard. Geflüchtete in diesen Anlagen unterzubringen, ist nicht menschenverachtend. Für den Ankauf hat der Kreistag bis zu 12 Millionen Euro bereitgestellt.

Gibt es schon konkrete Standorte im Landkreis?

In Dornburg hat die Gemeindevertretung einen Beschluss für eine Gemeinschaftsunterkunft in Frickhofen gefasst und in Hadamar hat der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, ein Grundstück in Oberweyer hierfür zu nutzen. Auch andere Kommunen haben uns mögliche Standorte gemeldet. Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu den Unterkünften muss durch die Städte und Gemeinden geführt werden. Der Landkreis unterstützt bei Bedarf.