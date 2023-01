Gesundheitsamt: Inzidenz-Anstieg nach Fasching

Im Landkreis finden nun wieder zahlreiche Faschingsveranstaltungen mit vielen Besuchern statt. Ist das mit Blick auf Corona aus Sicht des Gesundheitsamtes vernünftig?

Wir befinden uns unabhängig von Corona in dieser Jahreszeit immer in einer Phase mit vielen Infekten. Die Abwägung, ob man an einer solchen Veranstaltung teilnimmt oder nicht, kann nur jeder für sich treffen, auch unter Berücksichtigung seines privaten und beruflichen Umfelds, beispielsweise pflegebedürftige Personen, für die ich verantwortlich bin, oder eine berufliche Tätigkeit in einem sensiblen Bereich. Nach fast drei Jahren Pandemie gibt es aber auch ein großes Bedürfnis nach sozialen Kontakten, für die ich auch Verständnis habe.