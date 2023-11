Glückliche Geister

Jahrelang habe ich meine Kinder am 31. Oktober nicht aus dem Haus gelassen, habe ihnen stattdessen Vorträge über Kommerzialisierung, Übergewicht und den Sinn und Zweck von Feiertagen gehalten. Meine Kinder waren es, die aus dem Effeff erklären konnten, was der Reformationstag ist und was Allerheiligen bedeutet. Meine Kinder waren es, die fehlerfrei Samhain sagen konnten und wussten, dass aggressives Betteln verboten ist. Sie haben niemals faule Eier in die Vorgärten unserer Nachbarn geworfen, Autos mit Farbe besprüht oder Briefkästen explodieren lassen. Und sie haben mir jedes Jahr mit flehendem Blick versichert, dass sie die einzigen Kinder in ganz Hadamar, wenn nicht gar auf der ganzen Welt sind, die nicht Halloween feiern dürfen. Ja, so war das. Und ich will jetzt gar nicht groß drum herumreden: Ich bin weich geworden. Meine kleinen Kinder waren unterwegs. Sie als ziemlich Furcht einflößende Prinzessin, er als schauderhafter Seemann, aber beide freudestrahlend. Vielleicht haben sie gehofft, Kontakt zu den Verstorbenen aufnehmen zu können, vielleicht haben sie aber auch vergessen, was ich ihnen über Brauchtum erzählt hatte und sich ganz einfach über die ganzen Süßigkeiten gefreut, die ich ihnen natürlich niemals gekauft hätte. Vielleicht waren sie auch nur stolz, dass unsere Nachbarn den Spruch („Wir sind die kleinen Geister, wir fressen gerne Kleister, und wenn sie uns nichts geben, dann bleiben wir hier kleben“) so allerliebst fanden. Aber ich habe noch nie so glückliche Unholde gesehen. Was sind schon Prinzipien?