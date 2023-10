Harte Nuss

Die Walnüsse werden reif. Fast jeden Tag geht er zu seinem Baum, direkt am Maisfeld, um sie zu ernten. Manche liegen noch mit dem grünen Fruchtmantel umgeben am Boden, andere haben dieses weiche Bett schon verlassen und landen gleich im Korb. Wieder andere werden sein Zuhause niemals erreichen. Nein, es sind nicht die Spaziergänger, die den Baum von weitem sehen und sich gütlich tun. „Die sitzen oben im Baum und bedienen sich“, erzählt der eifrige Ernter. Jede Menge Krähen. Sein Freund, der das Maisfeld bewirtschaftet, hat noch mehr erlebt. Krähen sind richtig schlau. Sie wissen, dass eine Walnuss, die mit Mantel runterfällt oder auf dem weichen Ackerboden landet, schwer zu knacken ist. Deshalb gibt’s die Alternative: Die Krähen picken schon im Baum die Nuss aus dem Mantel, transportieren sie zum Maschinenschuppen und lassen sie auf das Dach fallen. So knackt man harte Nüsse.