Heimische Bürgermeister reisen ins politische Berlin

Die Kommunen fühlen sich von der Bundesregierung alleine gelassen. Das hatte Bürgermeister Frank Groos unlängst in der Hessenschau geäußert und das war auch eine der Kernbotschaften des Kommunalgipfels in Berlin. Konkrete Praxisbeispiele haben die Herausforderungen bei der Schaffung von Unterkünften und bei der Schaffung der nötigen Infrastruktur sehr anschaulich gemacht. Die anwesenden Spitzenpolitiker, wie beispielsweise Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) , hörten aufmerksam zu und nahmen außerdem noch konkrete Lösungsansätze in die weiteren Beratungen mit der Bundesregierung mit.