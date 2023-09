Hinweise nach Suche nach vermisster Frau

Villmar/Montabaur. Nach der großangelegten Suche nach einer vermissten Frau im Landkreis Limburg-Weilburg sind bei den Ermittlern zahlreiche Hinweise eingegangen. Details dazu könnten derzeit nicht genannt werden, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg der Deutschen Presse-Agentur am Montag. In der am 13. September ausgestrahlten nächsten Folge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ werde er sich zu dem Fall äußern.