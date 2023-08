Hunderte Sternschnuppen am Himmel über Mittelhessen

Limburg-Weilburg.Peter Remmel wird sich an diesem Wochenende etwa zu trinken mit auf seine Terrasse nehmen. Er wird sich einen Liegestuhl zurechtrücken. Und dann wird er in den Himmel gucken. Stundenlang. In der Erwartung, dass alle zwei bis drei Minuten Sternschnuppen an ihm vorbeiziehen. Denn an diesen Abenden ist richtig Action am Himmelszelt. Wie jedes Jahr um diese Zeit, und doch immer wieder fantastisch neu. Jetzt wartet der Hobbyastronom der Limburger Sternwarte nur noch auf eines: deutlich besseres Wetter und klare Sicht.