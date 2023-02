In Limburg-Weilburg läuft Hilfe für Erdbeben-Opfer an

Und auch in Frickhofen war noch nicht Schluss. So wurden auch nach dem Abschluss am Mittag noch viele Anrufe von Personen entgegengenommen, die spenden wollten. Wer den Wunsch hegt, noch Sachspenden weiter geben zu wollen, der soll sich laut der Familie Ibrahimmogullari mit einer Moscheegemeinde über das Internet in Verbindung setzen. Dort sei der weitere Verlauf zu erfahren. Die Sachspenden vom Dienstag werden auf jeden Fall in das Erdbebengebiet kommen und dort an den Roten Halbmond oder die Hilfsorganisation Afad übergeben. Geldspenden, so die Mitglieder der Familie Ibrahimmogullari, sind unter anderem beim DRK oder weiteren großen Hilfsorganisationen möglich.