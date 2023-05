Investitionen in Limburg-Weilburg: Bau und Handel treten auf die Bremse

Dominierendes Motiv von Investitionen ist die Substanzerhaltung. So wird der Ersatzbedarf bei 62 Prozent der Investitionen als Motiv genannt. An zweiter Stelle (33 Prozent), deutlich verstärkt, zielen die Investitionen auf Rationalisierung ab, vor allem bei den Banken, der Industrie und den Dienstleistern. Im Blick auf die letzten Jahre nur noch unterdurchschnittlich genannt ist das Motiv der Kapazitätsausweitung (20 Prozent), dies ist jedoch aktuell stark bei den Vorleistungsgüterproduzenten im Blick. Als Innovationsprojekte werden 22 Prozent der Investitionen gesehen. Innovation als Treiber der Investition wird als Motiv vor allem im Kredit- und Versicherungsgewerbe und im Großhandel genannt, dort stehen verstärkt Änderungen an. Das Motiv des Umweltschutzes ist, verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt, verstärkt vertreten und wird von 18 Prozent der Unternehmen genannt.