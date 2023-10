Junge Kandidaten: Haben Sie es bereut?

Wahlkampf ist eine harte, spannende, ereignisreiche Zeit. Was waren Ihre wichtigsten Eindrücke aus den vergangenen Wochen? Yannik Hafeneger: Ich habe viel lernen dürfen. Besonders geprägt haben mich die Gespräche mit den Menschen vor Ort. Ich würde behaupten, jetzt ein besseres Verständnis davon zu haben, was die Menschen wirklich bewegt. Aber auch die Podiumsdiskussionen waren ein persönliches Highlight. Die inhaltlichen Debatten haben mir immer viel Freude bereitet. Ernüchternd war lediglich, dass man doch einigen Anfeindungen ausgesetzt war. Aber die positiven Erlebnisse haben überwogen. Jana Jeuck: Die wichtigsten Eindrücke für mich waren definitiv die vielfältigen, oft kritischen Gespräche. Als angehende Politikerin lebt man doch trotz allem in einer gewissen „Blase“. Man glaubt, jeder würde sich annähernd so mit dem politischen Geschehen beschäftigen wie man selbst. Ich persönlich bin sozialdemokratisch sozialisiert, von zu Hause aus, mit den Werten Freiheit und Gleichheit. Allerdings musste ich merken, dass wir diese Werte und die damit verbundenen Themen den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermitteln konnten.

Haben Sie es bereut, sich auf eine Wahl einzulassen? Yannik: Nein, auf keinen Fall. Die Zeit war zwar anstrengend, aber auch sehr lehrreich. Ich hatte Spaß an den Herausforderungen und bin, denke ich, auch ein Stück an ihnen gewachsen. Jana: Nein, auf keinen Fall. Ich stehe seit meinem 18. Lebensjahr auf kommunaler Ebene für unsere Demokratie ein und das mit vollem Herzen. Da die ehrenamtliche Arbeit in den Kommunen so stark von der Landespolitik abhängt und ich mehr, auch für meine Gemeinde, erreichen wollte, war der logische Schritt mich auf Landesebene zu engagieren.

Wir haben Sie sich vorbereitet? Und haben Sie den Eindruck, dass Sie von Ihrer Partei auf die Höhen und Tiefen gut vorbereitet wurden? Yannik: Ich hatte mir vorgenommen, immer authentisch zu bleiben und mich nie zu verstellen. Ich bin als junger Kandidat angetreten und wollte nicht den gestandenen Politiker spielen. Ich wollte vor allem inhaltlich überzeugen. Meine Partei hat mich dabei immer voll unterstützt und darin bestärkt, den Wahlkampf so anzugehen, wie ich das möchte. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben, wodurch ich auch in schwierigen Situationen nicht das Gefühl hatte, überfordert zu sein. Jana: Ich habe viel mit dem Unterbezirk Limburg-Weilburg und dem erfahrensten Ortsverein in Sachen Wahlkampf – Limburg – gesprochen. Hier wurden mir viele Tipps und Ideen mit auf den Weg gegeben. Aber der größte Anker während des Wahlkampfs war der Landtagsabgeordnete und Unterbezirksvorsitzende Tobias Eckert. Egal zu welchen Themen und egal in welcher Situation, er hatte trotz eigenem Wahlkampf immer ein offenes Ohr und stand mit Rat und Tat zur Seite. Auch der Landesverband mit der Landesvorsitzenden Nancy Faeser hat mit regelmäßigen Sitzungen – meist online – immer an der Seite der Kandidierenden gestanden.

Was fordert mehr: die inhaltliche Auseinandersetzung oder der Kontakt mit den Menschen? Yannik: Herausfordernd war die Verknüpfung von beidem. Die inhaltliche Auseinandersetzung bereitet mir an der Politik die meiste Freude. Die Inhalte an die Menschen zu vermitteln, ist jedoch eine völlig andere Sportart. Die Arbeit am Wahlkampfstand erfordert viel Geduld und die Bereitschaft zuzuhören. Dass man nicht jeden mit seinen Argumenten überzeugen kann, gehört auch dazu. Man muss für die Ängste und Sorgen der Menschen Verständnis zeigen, auch wenn man sie vielleicht nicht immer teilt. Jana: Meine Erfahrung ist, dass beides gleichermaßen fordert. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen, die für mich als Sozialdemokratin auf Landesebene wichtig sind, aber aktuell bei den Menschen nicht präsent sind. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit bundespolitischen Themen, obwohl man sich auf Landespolitik fokussiert. Aber auch der Kontakt mit den Menschen, weil man versucht, die Themen Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen in den Vordergrund der Botschaften zu bringen, aber eben die bundespolitischen Themen bei den Menschen Vorrang haben.

Bezieht man das Abschneiden in einer Wahl immer als eine Bewertung auf sich persönlich? Yannik: Nein, überhaupt nicht. Man muss realistisch sein, wir haben bei dieser Wahl den Fokus vor allem auf die Zweitstimmen gelegt. Dass ich in meinem persönlichen Wahlkampf nicht allzu viele Menschen erreichen würde, lag auf der Hand. Ich freue mich viel mehr über das positive Feedback, das ich im direkten Nachgang von Veranstaltungen erhalten habe. Ich habe zum Beispiel nach Podiumsdiskussionen an Schulen immer eine gute Resonanz aus der Schülerschaft erhalten, das hat mich am meisten gefreut. Jana: Nein, das Abschneiden hat in meinen Augen nichts mit meiner Person zu tun. Ganz im Gegenteil, in meinem eigenen Ortsteil, Hintermeilingen, habe ich rund 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreicht. Damit liegt die Wahl meiner Person 10 Prozent über dem Gesamtergebnis der SPD in Hessen. Auch wahlkreisweit habe ich persönlich 13 Prozent der Stimmen erhalten, während hier die Landesstimmen bei rund 11 Prozent lagen.

Wie interpretieren Sie das Ergebnis der Wahl? Mit welchen Reaktionen werden/wurden Sie konfrontiert? Yannik: Zunächst einmal bin ich sehr glücklich darüber, dass die FDP auch im nächsten hessischen Landtag vertreten sein wird. Dennoch können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Auch wenn Bundespolitik in jedem Wahlkampf eine große Rolle spielt, will ich nicht die Schuld allein nach Berlin schieben. Ich glaube, wir haben nicht deutlich genug aufgezeigt, dass Hessen in den letzten zehn Jahren unserer Meinung nach nicht gut regiert wurde. Wir hätten die Fehler der CDU deutlicher herausstellen müssen. Nichtsdestotrotz sind viele Menschen froh, dass es weiterhin eine liberale Stimme im Parlament geben wird. Das starke Ergebnis der AfD macht mich jedoch betroffen. Das sich so viele Menschen von den billigen Antworten dieser Partei blenden lassen, zeigt, dass wir im Bereich politischer Bildung einiges aufzuholen haben. Jana: Das Gesamtergebnis für die SPD in Hessen ist massiv enttäuschend. Auch eine Woche nach der Wahl. Das Ganze gilt es aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir müssen es schaffen, die Bürgerinnen und Bürger wieder zu erreichen. Mir persönlich wurde sehr viel Dank und Anerkennung ausgesprochen, für meinen Einsatz und dafür, dass ich den Mut hatte, in dieser insgesamt schwierigen Zeit für solch ein Amt zu kandidieren.