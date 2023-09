Kein Schulstart in Limburg-Weilburg ohne Behinderungen

Linie LM-33: Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neesbach konnten in den sechs Wochen Sommerferien nicht wie geplant abgeschlossen werden und verlängern sich bis voraussichtlich Anfang Oktober. Die Linie LM-33 fährt die Ortschaft Neesbach weiterhin per Stichfahrt an und dient die Ersatzhaltestelle wie bereits vor dem Beginn der Sommerferien in der Straße "Auf der Plötz" an. Auch hier werden die Fahrgäste gebeten, den aktuellen Baustellenfahrplan zu beachten.