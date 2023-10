Kommentar: Weinbach ist jetzt gefordert

Britta Löhr ist in ihrer rund 2,5-jährigen Amtszeit in zu viele Fettnäpfchen getreten – sei es ihr Umgang mit der „Protokoll-Affäre“ oder der Einsatz von Mitarbeitern des Bauhofs zu privaten Zwecken. Auch wurde ihr immer wieder vorgeworfen, in den Sitzungen der Gremien schlecht vorbereitet gewesen zu sein. Durch den Zwist zwischen der Bürgermeisterin auf der einen Seite sowie dem Gemeindevorstand und weiten Teilen des Parlaments auf der anderen Seite wirkte die Gemeinde zuletzt wie gelähmt.