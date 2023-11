Kommentar zu Vorfall auf Abi-Vorfeier: Keine heile Welt

„Es ist doch nur Weilburg.“ In diesem Satz der Abiturientin am Gymnasium Philippinum, die mit ihrer Tutorgruppe zu den Veranstaltern der Abi-Vorfeier am vergangenen Freitag gehörte, steckt so viel Vertrauen in eine heile Welt, in der die junge Frau bis vor ein paar Tagen glaubte, zu leben.