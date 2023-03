Kommentar zur potenziellen Lösung: Der Karstadt-Poker

Das "Monument Of Friendship" vor Karstadt in Limburg steht als Denkmal für internationale Freundschaften. In diesen so schweren Tagen für die rund 90 Karstadt-Mitarbeiter, die Ende Januar 2024 ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, symbolisiert es aber auch die Solidarität von Stadt, Politik, Einzelhandel und Kunden mit den Beschäftigten: Sie alle setzen sich für den Erhalt des Kaufhauses in der Fußgängerzone ein. (© Stefan Dickmann)