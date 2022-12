Kontra Böllerverbot in Limburg-Weilburg: Spaßverderberei!

Wenn man von den richtig wichtigen Themen ablenken will, dann wendet man sich halt dem Silvesterknaller zu – als ob die Politik sich nicht mit anderen Fragen beschäftigen sollte. Das alte Jahr zu beerdigen, das Neujahr zu feiern – das hat in vielen Kulturen eine lange Tradition und auch seine Berechtigung. Eine Zäsur zu zelebrieren und sich mit bunten Lichterglanz ein wenig Optimismus einzuflößen, das muss doch wohl erlaubt sein. Auch wenn manchmal ein neues Jahr wie eine Wunderkerze ist: am Anfang viel heller Schein, und zum Schluss ist man ganz schön abgebrannt!