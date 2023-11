Lahntalbahn: Drei Tage kein Zugverkehr

In den elektronischen Info-Systemen von DB und RMV finden Reisende der RB 45 ab und bis Limburg für das Wochenende allerdings nur alle zwei Stunden eine Busverbindung für die Regionalbahnen. Erst ab und bis Eschhofen sind die Zeiten dann für alle Busse verfügbar. An den Stationen, wie Runkel, gab es am Freitag keine Hinweise auf Zugausfälle und den bestehenden Bus-Ersatzverkehr. Die DB setzt für den RE 25 zwischen Limburg und Gießen ebenfalls einen Ersatzverkehr über die B 49 ein. Eine Fahrradmitnahme ist in allen Bussen nicht möglich.