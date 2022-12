Landfrauen - modern und selbstbewusst

Herr Kitzerow hielt bei den Landfrauen einen Vortrag über Energiesparen welcher mich interessierte, also meldete ich mich an und ging hin. Dort wurde ich gefragt, ob ich Mitglied werden möchte. So kam ich zu den Landfrauen und fühlte mich dort auch sehr wohl.

Wie lange sind Sie schon aktiv?

Seit 2000 bin ich Mitglied. Im Jahr 2007 wurde ich nachmittags in Brechen zur Geschäftsführerin des Bezirks und abends in Linter zur Kassiererin von Linter gewählt. 2018 wurde Claudia Ettingshausen meine Stellvertreterin. Am 11. März 2020 haben wir dann getauscht. Ich trat aus gesundheitlichen Gründen als Stellvertreterin an, Claudia wurde Geschäftsführerin.