Landtagswahl Hessen: Wer für Limburg-Weilburg antritt

Limburg-Weilburg. Noch zwei Monate, dann wird am Sonntag, 8. Oktober, ein neuer hessischer Landtag gewählt. Zwar sind noch Sommerferien, aber so langsam beginnt auch im Landkreis Limburg-Weilburg die heiße Phase des Wahlkampfs. Nicht mehr lange, und die vielen Wahlplakate werden auch an den Straßen im Kreis an die Wahl erinnern.