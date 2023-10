Leberecht: Die große Show

Mir fiel besonders auf, dass die US-Bürger nahezu durchweg nett, zuvorkommend und entspannt sind. Der Tankwart in einer entlegenen Ecke von Pennsylvania grüßte genauso freundlich wie der Chef des Hilton-Hotels in Boston. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland musste ich mich erst einmal wieder an die zugeknöpfte und raue Art hierzulande gewöhnen. Ich war gerade einmal knapp eine Stunde wieder im Lande, als mich das Sicherheitspersonal am Hamburger Hauptbahnhof äußert lautstark anpöbelte, nur weil ich auf einem Stuhl im Wartebereich saß, auf dem ich angeblich nicht sitzen durfte. Ich war wie erstarrt und bekam sofort Sehnsucht nach den freundlichen Amerikanern.