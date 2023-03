Limburg-Weilburg ist Corona-Spitzenreiter in Deutschland

Limburg-Weilburg. Ab dem 1. März fallen in Deutschland einige Corona-Regeln - auch in Limburg-Weilburg. Pünktlich zu diesem Stichtag ist der mittelhessische Landkreis Spitzenreiter: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 587,5 liegt Limburg-Weilburg laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) deutlich vor dem Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz (524,0). Und auch ein zweiter hessischer Landkreis hat eine hohe Inzidenz aufzuweisen: Fulda (378,8) ist auf Platz acht in Deutschland.