Limburg-Weilburg ist Spitzenreiter beim Trinkwasserverbrauch

Der Vergleich über die vergangenen Jahre bietet einen schwachen Trost: Von 2018 bis 2020 lagen die Limburg-Weilburger Werte noch höher. Schaut man sich die Statistik noch ein wenig genauer an, dann sind es vor allem die Städte, die echte Schluckspechte sind: Die Liste wird angeführt von Limburg und Hadamar (142 Liter), gefolgt von Weilburg (131 Liter). Die Bürgerinnen und Bürger aus Mengerskirchen sind die Sparsamsten; sie kommen mit 86 Litern aus. Kein Wunder, so die Experten vom Regierungspräsidium. Einpendler sorgen für einen höheren Verbrauch. Was an dem „Lebensmittel Nummer eins“ verbraucht wird, muss auf der anderen Seite natürlich auch gefördert und produziert werden. Und das ist nicht wenig: Insgesamt wurden im Jahr 2022 im Landkreis knapp 9 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert (Eigenförderung). Darunter Limburg auf Platz eins mit 2,3 Millionen Kubikmeter. Bad Camberg belegt Platz zwei (840.000 Kubikmeter) und Weilburg Platz drei (725.000 Kubikmeter).