Limburg-Weilburg: Migrationsdienste fürchten Mittelkürzungen

Und dann sind da ja nicht nur die Herausforderungen der deutschen Bürokratie. Da ist ja auch noch die seelische Not, in der Fremde, allein, die Familie vielleicht noch im Krieg. „Wir haben jetzt schon Probleme, allen Ratsuchenden schnell zu helfen“, sagt Sebastian Schneider von der Migrationsberatung der Caritas. Wie das im kommenden Jahr werden soll, wenn die Bundesregierung ihre Sparpläne im sozialen Bereich in die Tat umsetzt, will er sich eigentlich gar nicht vorstellen.