Limburg-Weilburg: Tage der Industriekultur

In den Tagen davor und danach finden im Limburg-Weilburger Land Ausstellungen und ein Konzert, Wanderungen und Führungen statt, die zeigen, was für eine Bedeutung die Industriekultur in der Region hat. Insbesondere der Marmor und das Wasser werden thematisiert - so gibt es Führungen in Selters und in Löhnberg, wo Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) die Besucher begrüßt. Viel los ist im und um das Villmarer Lahn-Marmor-Museum, Ankerpunkt der Industriekultur, das nicht nur seine aktuelle Sonderausstellung "Schwarz, bunt, weltberühmt - Marmor aus Schupbach", sondern am 9. Juli sogar einen Chor in seinen Räumen präsentiert. Doch auch der Blick über die Kreisgrenzen lohnt sich: der jährliche Schmelz- und Schmiedetag auf der Grube Fortuna und einmalige Bus- und Sonderzugfahrten locken. In allen fünf Landkreisen öffnen sich Türen in Unternehmen oder Gebäude, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.