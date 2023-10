Limburg-Weilburg: Warum Sparen wichtig bleibt

Bleibt das Sparen zeitgemäß?

Auch in schwierigen Zeiten bleibt das Sparen wichtig, sei es zur Altersvorsorge, für größere Anschaffungen oder für unvorhergesehene Ereignisse. Welche Anlageformen geeignet sind, hängt von den individuellen Wünschen und Zielen jedes Einzelnen ab. Daher empfiehlt es sich, nicht nur am Weltspartag, sondern in regelmäßigen Abständen über die eigenen Sparpläne nachzudenken, in Medien und im Internet zu recherchieren und sich bei der Bank für eine passende Anlagestrategie beraten zu lassen. Sparen lässt sich aber natürlich das ganze Jahr über.