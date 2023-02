Limburg-Weilburg: Wer baut, wenn Arbeitskräfte fehlen?

Wir sehen längst nicht mehr allein einen Fachkräftemangel. Arbeitskräfte insgesamt sind in so ziemlich allen Bereichen knapp. Wir haben inzwischen einen ausgeprägten Arbeitskräftemangel, der sich durch die absehbare demographische Entwicklung auf absehbare Zeit weiter verstärken wird.

Was raten Sie den Kommunen?

Erstens: Die eigenen Stärken stärker zeigen: Die Kommunen bieten als Arbeitgeber einiges, was so nicht in allen Bereichen selbstverständlich ist: Bezahlung nach Tarifvertrag, verlässliche, oft aber auch mit Blick auf Familie, Pflege und Beruf ausreichend flexible Arbeitszeiten. Hohe Arbeitsplatzsicherheit genauso wie vielseitige Aufgaben, mit denen man sich gut identifizieren kann und die nah bei den Menschen erbracht werden. Auch die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst ist ein Pfund. Zweitens: Frühzeitig ausreichend ausbilden. Drittens aber auch: Prozesse vereinfachen, Aufgaben gemeinsam erfüllen. Das Letzte können die Kommunen aber kaum beeinflussen. Denn Bund und Land machen immer engere Vorgaben, die mehr Personal erfordern, das dann nicht mehr nach den Bedürfnissen vor Ort eingesetzt werden kann.