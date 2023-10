Limburger Pilger hoffen auf schnelle Ausreise aus Israel

„Wir sind in Sicherheit und fühlen uns in unserer Unterkunft wohl“, berichtet Rocco in einem Telefongespräch. Die Gruppe fürchte nicht um ihr Leben, die Nerven lägen jedoch blank. „Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das wir hier erleben. Wir hören die Detonationen, die mit nichts vergleichbar sind, was ich bislang erlebt habe“, so Rocco. Mehrmals habe die Gruppe Luftalarme erlebt und sei selbst in Luftschutzkeller geflohen. „Menschen haben uns mit in bewachte Keller genommen. Wir haben mit ihnen gesprochen, sogar gelacht. Die nahen Detonationen haben uns dann aber wieder in die Kriegsrealität geholt und alle verstummen lassen“, berichtet der Diakon.