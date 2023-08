Magische Meereslandschaften

Jan Bosch, der in Marburg lebt und aus Siegen stammt und beim Geopark Westerwald-Lahn-Taunus beschäftigt ist, war mit seiner Kameraausrüstung in der Bretagne, der Normandie und an allen Küsten rundum Großbritannien unterwegs. Es gibt für ihn nichts Schöneres, als an der Küste zu stehen und zu fotografieren, sagt er. "Auf der Jagd für ein gutes Motiv" ist er frühmorgens oder spät am Abend unterwegs, auch mal mit den Gummistiefeln voller Wasser - oder auf der Flucht vor den Gezeiten.