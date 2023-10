Malteser-Hilfsdienst: Gemeinschaft und Einkaufshilfe vereint

Jeden Montag sind Heike und Reiner Kurz jetzt unterwegs, einmal in Limburg und Umgebung, in der Woche darauf dann in Weilburg. Ihre Kunden sind bislang meist Frauen, alle sind nicht mehr so mobil oder sind es nie gewesen. „Die Malteser planen und organisieren die Einkaufsfahrten mit älteren und beeinträchtigten Menschen, die zu Hause wohnen, sich aber nicht mehr selbstständig versorgen können“, sagt Jürgen Briegel, ehrenamtlicher Kreisbeauftragter der Malteser in Limburg.