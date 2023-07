Mindestens acht Wildunfälle in nur drei Tagen im Kreis Limburg-Weilburg

Wer Wild am Fahrbahnrand sieht, sollte abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. "Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere", so die Beamten. Auf keinen Fall sollte man in den Gegenverkehr ausweichen, stattdessen bremsen und die Fahrspur halten. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, sollte man umgehend die Polizei informieren.