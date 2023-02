Mittelhessen-Wetter: Keine Spur vom „arktischen” Winter

Mittelhessen. „Der Februar dreht in Sachen Wärme nun immer weiter auf.” Zu diesem Schluss kommt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de) in Hinblick auf die aktuelle Wettersituation. Bereits der Sonntag ist seiner Einschätzung nach „ziemlich mild gewesen”. So seien deutschlandweit Spitzenwerte um acht bis elf Grad gemessen worden – auch in Mittelhessen.