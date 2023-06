Nach Hundebiss in Limburg: Peta fordert Hundeführerschein

Ein Hund hinter Gittern (Symbolbild): Die Tierschutzorganisation fordert nach einem Vorfall in Limburg in Hessen einen Hudneführerschein. (© dpa)

In Limburg hat am Donnerstag ein Hund einen 17-Jährigen gebissen. Die Tierschutzorganisation Peta fordert nun Konsequenzen vom Land Hessen. In Niedersachsen gibt es ihn schon.