Nach Leichensuche in Villmar: Neue Hinweise zur Vermissten

Einsatzfahrzeuge der Polizei in der Nähe der Lahn bei Villmar.

Im Juli hat die Polizei am Lahnufer in Villmar nach der Leiche einer vermissten Frau gesucht. Neue Hinweise werden in der kommenden ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ besprochen.