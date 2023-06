Neuer Rekord beim „Stadtradeln“ im Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg. Die Aktion „Stadtradeln“ bringt die Menschen der Region in Bewegung und tut gleichzeitig etwas für den Klimaschutz. So lautet zumindest die Bilanz der Kreisverwaltung, die zur diesjährigen Aktion ein positives Fazit zieht und Rekordzahlen vermeldet. So konnte die Zahl der Aktiven, die während der drei Aktionswochen im Mai aufs Rad gestiegen sind, von 2022 auf 2023 von 1126 auf 1388 und somit um 19 Prozent gesteigert werden. Die Zahl der gefahrenen Kilometer stieg ebenfalls um 19 Prozent, und zwar von 231.276 auf 284.593, an. Die Zahl der teilnehmenden Teams verbesserte sich von 99 auf 119.