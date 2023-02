Ohne Maske in Bus und Bahn: Limburg-Weilburger geteilter Meinung

Beim Thema Aufhebung der Maskenpflicht in Bus und Bahn teilen sich die Ansichten der Fahrgäste am Limburger Stadtbahnhof in zwei Lager. Die einen freuen sich über die neu gewonnene Freiheit und die anderen gehen auf Nummer sicher und tragen weiterhin einen Mundschutz. (© Mariam Nasiripour)